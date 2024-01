Mourinho a Mediaset: «Non so come arriveremo al derby. Siamo rimasti questi»

José Mourinho ha parlato dopo la vittoria della Roma contro la Cremonese e in vista del derby dei quarti con la Lazio

LE PAROLE – «Non so come arriveremo al derby, siamo questi e prima c’è una gara importantissima domenica. Dobbiamo essere uniti, compatti e se deve giocare Lukaku difensore centrale, giocherà centrale. Vediamo come arriveremo alla partita contro la Lazio. Azmoun andrà via, Mancini si è infortunato e io non so in che condizioni arriveremo, ma sicuramente daremo tutto per il club e per i tifosi, che meritano il massimo da noi».