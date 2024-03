Mourinho non dimentica la Roma: «Abbiamo fatto un buon lavoro portando a casa risultati importanti»

Mourinho, l’ex tecnico della Roma non dimentica i suoi anni in giallorosso e rilascia alcune dichiarazioni a riguardo

Ai microfoni di Sky in occasione del GP di Formula Uno in Arabia Saudita, ha parlato Mourinho il quale torna sul suo passato alla Roma e si proietta anche al futuro

MOURINHO – Vorrei lavorare già domani, se fosse possibile. Ma al tempo stesso non voglio commettere l’errore di prendere la decisione sbagliata. Gli anni alla Roma? Abbiamo fatto grandi cose, abbiamo conquistato due finali in una società che non ne ha disputate molte nella sua storia. Non è stato semplice. Ora attendo la chiamata giusta