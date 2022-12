Morte Mihajlovic, il Bologna al completo ai funerali di domani

Ci sarà tutto il Bologna ai funerali di Sinisa Mihajlovic, che si terranno nella mattinata di domani a Roma

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, saranno presenti giocatori, dirigenti, staff tecnico e dipendenti, che partiranno in treno. Invece il presidente Saputo farà di tutto per arrivare in tempo dall’America. Possibile anche la presenza di numerosi tifosi, con dei pullman organizzati che dovrebbero arrivare direttamente dalla città emiliana. Insomma, la morte del serbo ha davvero scosso tutti.