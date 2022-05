Monza in Serie A! Pisa ko dopo i tempi supplementari

Il Monza è in Serie A per la prima volta nella sua storia. Nella finale playoff di ritorno contro il Pisa, il club di Berlusconi vince 4-3 ai supplementari

Il Monza è in Serie A per la prima volta nella sua storia. Dopo aver vinto 2-1 la finale playoff d’andata, i brianzoli vincono in casa del Pisa 4-3 dopo i tempi supplementari e conquistano la promozione raggiungendo Lecce e Cremonese.

I toscani partono fortissimo andando in vantaggio di due gol nei primi 9′ con Torregrossa ed Hermannsson. Il Monza, però, non si dà per vinto e prima accorcia le distanze con Machis e poi trova il gol del pareggio al 79′ con Gytkjaer. Quando la festa del club lombardo sta per esplodere, ecco il gol di Mastinu al 90′ che manda le squadre ai supplementari. Al 5′ dell’extra-time, il Monza trova nuovamente il pareggio con il colpo di testa di Marrone. Al 100′ ecco il gol che mette le parole fine sul match: Gytkjaer ruba palla su un retropassaggio sciagurato e insacca a tu per tu con il portiere. I brianzoli sono in Serie A.