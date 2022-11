Mondiali Qatar, Khalid Salman la spara grossa: «L’omosessualità? Danno psichico»

Khalid Salman, ambasciatore dei mondiali in Qatar, ha pronunciato parole sconvolgenti sull’omosessualità definendola una danno psichico

La FIFA ha chiesto alle nazionali di non occuparsi di politica, di rispettare le usanze e i costumi locali (cosa sacrosanta, ma non unilaterale) ed ha assicurato sulle morti per la costruzione degli stadi per i mondiali in Qatar. Viene ora da chiedersi cosa si inventerà Gianni Infantino di fronte all’ennesima polemica attorno alla Coppa del Mondo. Intervenuto sull’emittente televisiva tedesca Zdf, l’ambasciatore della competizione, Khalid Salman ha infatti rilasciato la seguente dichiarazione.

«Durante i mondiali di calcio arriveranno molte cose nel nostro Paese. Parliamo dei gay. La cosa più importante è la seguente: tutti accetteranno che vengano nel nostro Paese. Ma loro dovranno accettare le nostre regole. L’omossessualità è un danno psichico».

Il portavoce del comitato organizzativo dei Mondiali ha subito interrotto l’intervista, ma a pochi giorni dall’inizio della competizione, non è altro che un semplice nascondere la polvere sotto il tappeto. Le dichiarazioni sono francamente inaccettabili: la FIFA è chiamata nuovamente a rispondere.