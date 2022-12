Moggi: «Calciopoli? Ho pagato solo io, ma…»

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è tornato a parlare della vicenda di Calciopoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto all’Assemblea degli azionisti della Juventus, Luciano Moggi è tornato a parlare di Calciopoli:

«È un epiteto dato alla Juventus ‘Vince perché ruba’, ma non è vero perché ha sempre vinto sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno. Forse ci hanno rubato qualcosa a noi, nel diluvio di Perugia. Ce le hanno rubati l’anno dopo, quando la Roma vinceva il campionato e il presidente cambiò le regole in corsa facendo giocare Nakata a Torino e decise la partita facendo un gol. Vi dico poi per i passaporti: si canta fratelli d’Italia, poi il team manager ha falsificato il passaporto di Recoba. So come ha lavorato Agnelli, è una cosa difficile da spiegare. Io sono uno che è abituato a vivere e non ad esistere, ancora combatto per Calciopoli. Siamo stati indicati colpevoli di cose che hanno fatto gli altri».