Mitaj Lazio, Sylvinho presenta il calciatore: «E' un terzino molto forte, ma in Russia...»

Mitaj Lazio, il ct degli albanesi presenta in conferenza stampa il calciatore che piace molto alla Lazio: le sue parole

In occasione della vigilia della gara contro l’Italia ha parlato, ha parlato il ct albanese Sylvinho il quale si esprime cosi su Mitaj che piace molto alla Lazio, citando anche Daku anch’esso con voci di mercato che lo riguardano

PAROLE – Stiamo parlando di due ottimi giocatori. Daku è un ottimo calciatore. Per me possono migliorare in Russia, quello russo è un campionato tosto, difficile, e possono crescere. Mitaj è un ottimo terzino sinistro: era il mio ruolo ed è un giocatore molto tecnico, l’ho visto crescere nelle Under e l’ho portato con noi. Finora ha fatto molto bene. Mi piacciono entrambi i giocatori, possono crescere molto in Russia come altrove