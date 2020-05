Il Ministro dello Sport in Germania si dice favorevole ad una possibile ripresa della Bundesliga con diverse condizioni da rispettare

Il calcio in Europa è fermo per il Coronavirus, ma finalmente si vede uno spiraglio di luce: alcune squadre italiane riprenderanno gli allenamenti, non di squadra, da questa settimana ed in Germania si fanno passi avanti verso la ripresa.

Il Ministro dello Sport Seehofer ha dichiarato alla Bild: «Trovo plausibile il programma proposto dalla Lega e sostengo un riavvio a maggio. Se c’è un caso di Coronavirus all’interno di una squadra o del suo staff, il club nel suo insieme, e forse anche la squadra contro la quale ha giocato per ultimo, dovrà mettersi in quarantena per due settimane. Continueranno quindi a sussistere rischi per il calendario e per la classifica».