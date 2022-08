Minala: «Sarò sempre legato alla Lazio. Klose il migliore con cui abbia giocato»

Joseph Minala – ex Lazio – ha risposto alle domande dei tifosi. Inevitabile qualche curiosità sul periodo alla Lazio

Joseph Minala – tramite il suo profilo Instagram – ha risposto alle domande dei tifosi più curiosi. Tante, ovviamente, sono riferite al suo periodo in biancoceleste e a chi gli chiede se sia stato bene in quella parentesi, risponde: «Sarò sempre legato alla Lazio per 7 anni è stata casa mia».

E alla domanda su chi sia il giocatore più forte con cui abbia mai giocato, i dubbi sono davvero pochi: «Miroslav Klose».