Mimun (Il Messaggero): «Avevamo altre speranze. La Lazio merita di meglio». Le parole del giornalista sulle pagine del quotidiano

Intervenuto con un articolo sulle pagine de Il Messaggero, Clemente Mimun ha parlato della Lazio e delle cessioni imminenti. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Che la Lazio dovesse cambiare, e molto, era ovvio, ma temo se ne stiano andando anche i migliori. Dover rinunciare a Luis Alberto e Anderson sarà dura. Chissà, poi, se resteranno Gila, Marusic e Lazzari.

Insomma si parla della rifondazione del team, con la necessità di reperire subito sul mercato giocatori da Lazio. A meno di non rassegnarci, per qualche anno, a batterci nelle retroguardie del calcio nazionale, in attesa di tempi migliori. Avevamo altre speranze ed ambizioni, non quella di tornare Lazietta. Meriteremmo di meglio».