Mimun: «Certe sconfitte difficili da digerire,e a Firenze…»

Il commento di Clemente Mimun al termine della gara persa dalla Lazio per 2-1 contro il Celtic

Sconfitta amara per la Lazio che ora vede complicarsi il suo cammino in Europa League. I biancocelesti hanno fatto un’ottima gara a Glasgow passando in vantaggio con Lazzari salvo poi farsi rimontare con le reti di Christie e Julliene.

Il direttore del Tg5 e noto tifoso della Lazio Clemente Mimun ha commentato così su Twitter: «Inzaghi, difficile digerire certe sconfitte e domenica contro la Fiorentina rischiamo molto grosso».

