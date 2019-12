Milinkovic, svaligiata la villa durante Lazio-Juventus: caccia ai ladri

Milinkovic, svaligiata la sua villa a Formello durante Lazio Juventus: furto dal valore di 100 mila euro, rubati Rolex e Hublot.

Una nottata pazzesca, rovinata solamente dal bruttissimo episodio che ha visto protagonista Milinkovic e la sua villa a Formello: un gruppo di ladri ha svaligiato la casa del centrocampista biancoceleste proprio mentre questo disputava il match contro la Juventus, sabato sera. A riportare l’episodio ci pensa questa mattina RomaToday.it.

I malviventi hanno rubato quattro rolex e un costoso Hublot, per una cifra pari a 100 mila euro, prima di arraffare altri 5 mila in contanti e darsi alla fuga. Prima a piedi e poi a bordo in automobile: i ladri sono scappati, ma attraverso le telecamere a circuito chiuso nella villa e le deposizioni di alcuni testimoni, la polizia è sulle loro tracce. Le telecamere mostrano tre persone incappucciate forzare la porta con il piede di porco. Dalle riprese si vedono i tre ladri incappucciati, fare ingresso da una finestra laterale forzata con un piede di porco.