Milinkovic-Savic Lazio, spunta il retroscena: «Rifiutate due offerte da 100 milioni, ma venderlo in Arabia…»

Milinkovic-Savic Lazio, l’ex dirigente biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni rivelando un retroscena che riguarda il sergente

Igli Tare, a TV Play, ha così parlato del suo passato alla Lazio, soffermandosi su un retroscena che riguarda Milinkovic

MILINKOVIC – «È stato detto che sarebbe andato via a zero o che non voleva restare. L’unica cosa vera è che Lotito ha rifiutato più di 100 milioni dal Milan e dal Manchester United. Voleva tenere un giocatore fondamentale per la Lazio, la sua assenza si nota oggi. Ma vendere Milinkovic alla cifra con cui è stato ceduto quest’estate, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, significa aver fatto un ottimo lavoro, ci sarebbe solo da fare i complimenti agli agenti e alla società. Una cifra come quella sarebbe stata importante per la crescita e per i bilanci, visto che poi abbiamo avuto dei problemi come quelli dell’indice di liquidità. La Lazio nell’anno del Covid stava per vincere lo Scudetto e sarebbe stato il coronamento di un lavoro fantastico da parte di tutti».

