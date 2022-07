Milinkovic-Savic, futuro da decidere: Kezman cerca offerte ma Sarri...

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è ancora tutto da decifrare: Kezman cerca offerte per il Sergente

La più grande incognita della Lazio riguarda Milinkovic-Savic. Secondo Il Messaggero, l’agente Kezman continua a ribadire che non rimarrà in biancoceleste, ma le offerte da 50-55 milioni di Arsenal e Newcastle non accontentano Lotito, nonostante la scadenza del serbo nel 2024.

Così Sergej è atteso il prossimo week-end ad Auronzo. Sarri parlerà con il suo giocatore, ma an- che con altri big per capire quanto le loro motivazioni siano ancora legate al progetto Lazio. Quest’anno sarà più difficile centrare qualunque traguardo, Maurizio ha bisogno di uomini totalmente devoti al suo credo.