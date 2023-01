Milinkovic, Sarri sicuro: «Quando tornerà al 100% farà la differenza»

Maurizio Sarri ha parlato di Milinkovic e delle ultime partite giocate. Le buone prestazioni del Sergente fanno ben sperare il tecnico. Le sue parole

In conferenza stampa, Sarri ha parlato delle prestazioni di Milinkovic nelle ultime partite

MILINKOVIC– «Secondo me come tutti gli altri ha sofferto il rientro dal Mondiale, forse in maniera minore rispetta ad altri. Arriva da due partite serie, non vistose e spettacolari. Ha perso meno palloni, è stato utile, ha preso la strada giusta, se continua a giocare così togliendo qualche frivolezza quando tornerà al 100% farà la differenza»

