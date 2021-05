Milinkovic re degli assist e della corsa: che numeri del Sergente!

Sergej Milinkovic Savic è il re degli assist, ma non solo. Numeri speciali per il Sergente in Serie A in vari fondamentali

Una stagione straordinaria per Sergej Milinkovic Savic, che sabato, come tutta la Lazio, sfiderà la Fiorentina. Il Sergente è il re degli assist: sono ben 8 in questa stagione. Il serbo è secondo solo a Cuadrado, De Paul e Malinovskyi, tutti a 9.

Come analizza poi il Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio ha come arma letale anche la corsa: è quinto per media di chilometri percorsi (11.441) dietro Barella, Rog, Thorsby e Brozovic.