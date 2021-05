Milinkovic, messaggio dopo l’operazione: «Tutto ok» FOTO

Dopo l’operazione al setto nasale, Milinkovic ha postato un Instagram Story rassicurando i tifosi sulle sue condizioni

Nella giornata di oggi, Milinkovic è stato sottoposto a un’operazione a causa della frattura del setto nasale. Per un infortunio del genere sono necessari almeno 10-15 per tornare in campo con una mascherina protettiva, il Sergente quindi salterà il match contro il Parma e molto probabilmente il derby, salvo miracoli.

Nel frattempo il serbo, dal letto d’ospedale ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni postando una foto su Instagram.