Calciomercato Lazio, ecco quanto incasserà Lotito dalle cessioni di Neto e Jordao

Ieri è arrivata l’ufficialità delle cessioni di Pedro Neto e Bruno Jordao: ecco quanto incasserà la Lazio

Pedro Neto e Bruno Jordao sono stati ceduti entrambi a titolo definitivo al Wolwerhampton. I portoghesi furono acquistati due anni fa e tra prestito biennale e riscatto sono costati alla Lazio circa 22 milioni. Come riporta Il Corriere dello Sport, la cessione al club inglese permetterà alla Lazio di ottenere una mini plusvalenza. I biancocelesti incasseranno circa 27,5 milioni: 18,3 per Neto e 9,2 per Jordao. Sono previste 4 rate da saldare nei prossimi 3-4 anni. Una parte di questa cifra però verrà messa subito a bilancio.