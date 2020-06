Milinkovic, per il serbo serve prudenza: ecco chi potrebbe sostituirlo

Milinkovic, il serbo seguirà un protocollo per 48 ore ma nel caso non dovesse recuperare a pieno sono pronti i sostituti

Per fortuna niente di grave, l’allarme che fosse un infortunio molto serio è prontamente rientrato in casa Lazio tanto che Milinkovic alla fine ieri non si è sottoposto a nessuna risonanza. Quella che predica Inzaghi però è la calma: niente forzature per non rischiare di peggiorare la situazione.

Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Lazio pensa già ai sostituti:i cambi sono due nelle figure di Cataldi e Parolo. Il loro eventuale impiego dipenderà dal tipo di gara che si dovrà affrontare.