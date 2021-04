Milinkovic, nessun dubbio per Tare: «Può giocare in qualsiasi squadra»

Igli Tare ha analizzato nel pre-partita ha analizzato il possibile futuro di Milinkovic. Queste le parole del ds

Sergej Milinkovic è uno dei protagonisti delle ultime settimane in casa Lazio. Ad analizzare il suo momento e il suo futuro nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport è stato il ds Igli Tare.

FUTURO – «Milinkovic potrebbe giocare in qualsiasi delle 4 squadre in semifinale di Champions. Noi abbiamo fatto un grande torneo e a me fa ben sperare, perché è il coronamento di un lavoro durato molti anni. E’ un percorso lungo e sappiamo che serve tanto tempo e tanto lavoro, anche passando per errori. Per noi è fondamentale raggiungere questo obiettivo per la nostra crescita futura».