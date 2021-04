Milinkovic, rincorsa Champions e futuro: il Sergente si gioca tutto

Sergej Milinkovic Savic e la rincorsa per la Champions. Il Sergente si gioca tutto in 11 gare rimanenti di campionato

La Lazio si affida a Milinkovic Savic per la rincorsa Champions. Mancano dieci giornate, più la gara da recuperare col Torino. Ci sono a disposizione ben 33 punti che la società sa di non potersi far sfuggire e per riuscirci si affiderà anche e soprattutto al Sergente.

Quarto in Serie A per media chilometri a partita, è lui il vero punto di riferimento del centrocampo. Il bottino al momento parla di 6 gol e 7 assist ma il serbo sa che dovrà incrementarlo ancor di più. Come rivela il Corriere dello Sport, al termine della stagione si parlerà poi del futuro, discutendo come ogni estate di una possibile partenza. Lotito non può più ambire ai 100 milioni, vista la situazione del calcio mondiale… Il futuro dipende anche da come finirò la stagione.