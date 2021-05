Milinkovic ora ha un altro obiettivo: diventa re degli assist

Milinkovic ora ha in testa un altro grande obiettivo: diventare il re degli assist nel campionato di Serie A

Milinkovic è uno dei trascinatori della Lazio. Il Sergente affila le armi perché in mente ha un grande obiettivo: quello di diventare il re degli assist in Serie A.

NEL MIRINO – Come raccontato dall’edizione odierna de La Repubblica, il serbo domani contro il Genoa può raggiungere Cuadrado al primo posto di questa speciale classifica. Insomma, Sergej vuole raccogliere l’eredità di Luis Alberto, vincitore lo scorso anno con 15 passaggi. Milinkovic in questo momento è a quota 8, alla pari di Ilicic, Calhanoglu, Chiesa, De Paul e altri giocatori di livello. Per lui sarebbe il coronamento di una grande stagione, visto che è arrivato a quota 16 tra gol e assist. E non a caso Inzaghi, nonostante la diffida, non rinuncerà a lui nemmeno domani.