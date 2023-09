Lazio e Milan si sfidano in quel di San Siro: ballottaggio a centrocampo tra Kamada e Rovella, in attacco si va verso la conferma del tridente

Il conto alla rovescia sta per terminare. Appena una manciata d’ore separano Lazio e Milan dal big match valido per la settima giornata di Serie A. Lo sa bene il tecnico Maurizio Sarri che proprio in questi minuti sta ultimando la formazione da schierare sul campo di San Siro.

Probabile l’impegno davanti a Provedel di Romagnoli in tandem con Casale. Marusic e Hysaj in vantaggio su Pellegrini e Lazzari sugli esterni. A centrocampo ecco Luis Alberto e Vecino, mentre sono in ballottaggio Kamada e Rovella. Dovrebbero essere confermati Felipe, Immobile e Zaccagni nonostante due su tre abbiano saltato la rifinitura, ma attenzione a Isaksen, Pedro e Castellanos.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli