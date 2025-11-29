Milan Lazio, Braglia racconta la sfida di San Siro, tra l’impronta di Allegri e i meriti di Sarri

Milan Lazio, Braglia analizza la sfida di San Siro: tra la gestione di Allegri e i meriti di Sarri. Ecco che cosa ha detto

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà per analizzare il prossimo confronto tra Milan e Lazio. Secondo Braglia, i biancocelesti avrebbero meritato qualche punto in più e l’attuale distanza in classifica dalla Roma appare ingiustificata per una squadra che lo scorso anno ha lottato fino all’ultimo per il quarto posto.

La responsabilità di questa situazione, a suo avviso, ricade sull’atteggiamento di Maurizio Sarri: l’ex portiere ha parlato di un vero e proprio “ostracismo” del tecnico nei confronti di un determinato assetto tattico, sottolineando come la rigidità delle sue scelte e la scarsa flessibilità abbiano limitato il potenziale della squadra.

Il discorso si è poi spostato sul confronto tra gli allenatori. Braglia non ha avuto dubbi nello schierarsi dalla parte del mister rossonero: “Per me ha fatto molto meglio Allegri”. Una valutazione che, nelle sue parole, evidenzia come Massimiliano Allegri sia riuscito a valorizzare maggiormente il Milan rispetto a quanto Sarri abbia fatto con la Lazio.

Per questo, secondo Braglia, il Milan si presenta non solo come favorito per la sfida di San Siro, ma anche con un tecnico capace di incidere più efficacemente sulla gestione complessiva e sulle scelte tattiche. Una differenza che, a suo giudizio, potrebbe risultare decisiva nell’esito della partita.

