Milan-Lazio, non solo Musacchio: Rodriguez non recupera. Caldara invece…

Oltre a Mateo Musacchio, altri due difensori del Milan sono monitorati dallo staff medico: si tratta di Rodriguez e Caldara

Non solo l’infortunio di Mateo Musacchio. I problemi per Stefano Pioli in vista del match con la Lazio non sono finiti. Come riporta milannews.it, infatti, altri due difensori rossoneri sono monitorati dallo staff medico della squadra. Il primo è Ricardo Rodriguez, che dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana. Il secondo, invece, è Mattia Caldara, che ha giocato nell’amichevole contro l’Under 18. Per la sua convocazione sarà decisiva la rifinitura di domani, in base alla quale l’allenatore deciderà se portarlo in panchina o meno.