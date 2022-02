Milan Lazio, i tifosi non lasciano soli i biancocelesti: in tanti saranno a San Siro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I tifosi biancocelesti non lasciano sola la Lazio in vista della partita di San Siro contro il Milan

La Lazio, impegnata questa sera nei quarti di finale di Coppa Italia in casa del Milan, non sarà sola. I tifosi biancocelesti saranno infatti al seguito della squadra per supportarla e sostenerla.

Come riportato dal Corriere dello Sport, saranno circa 500 i supporter laziali che riempiranno le tribune dello stadio San Siro.