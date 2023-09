Milan Lazio: ecco quanti spettatori sono previsti a San Siro per la super sfida. Sabato alle ore 18 i rossoneri affronteranno gli uomini di Sarri

Come riporta TMW, sabato alle ore 18 il Milan scenderà in campo per affrontare la Lazio e il pubblico rossonero è pronto scendere in campo ancora una volta: saranno oltre 70mila i tifosi milanisti sugli spalti a sostenere la squadra, per mantenere il primato e suonare la carica in vista della successiva partita di Champions League contro il Borussia Dortmund.