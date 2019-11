Milan-Lazio, domani la conferenza stampa di Simone Inzaghi: i dettagli

Domani alle 13.10 Simone Inzaghi interverrà dalla sala stampa di Formello nella conferenza di vigilia del match tra Milan e Lazio

Mancano circa quarantotto ore al match di campionato tra Milan e Lazio, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Come anticipato, mister Stefano Pioli non interverrà nella conferenza stampa di vigilia del match. Simone Inzaghi, invece, presenterà la partita ai cronisti presenti nella sala stampa del centro sportivo di Formello. L’intervento del tecnico è in programma domani ed inizierà alle 13.30.