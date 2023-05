Milan-Lazio, alla vigilia della partita contro i rossoneri che vale molto in ottica Champions League, ecco chi commenterà la gara

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani alle ore 15 la Lazio torna in campo per sfidare il Milan in una vera e propria gara spareggio per la Champions. Il match inizierà alle ore 15 e sarà trasmesso su Dazn e sarà commentato dalla coppia Dario Mastroianni e Tiribocchi.