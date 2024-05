Settore giovanile Lazio, l’U14 vince e vola in finale: sarà derby nella sfida che decreterà la vincitrice del titolo

La Lazio ha reso noto il risultato della semifinale del campionato U14. I ragazzi di Tommaso Rocchi battono la Nuova Tor Tre Teste e vola in finale contro la Roma. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO – Volano ancora le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio tinge di biancoceleste la semifinale del titolo Under 14 Regionali Eccellenza e conquistano il pass per l`ultimo atto.

La sfida tra Lazio e Nuova Tor Tre Teste termina 2-2 ai tempi regolamentari, sono i calci di rigore a decretare i biancocelesti vincitori con il risultato finale di 9-8.

Una partita combattuta colpo su colpo fin dai primi minuti. É la Lazio passare in vantaggio all`11` grazie alla rete di Salvati. La Nuova Tor Tre Teste non demorde ed al 24` acciuffa il pari con Pamè. Le aquile spingono il piede sull`acceleratore e tornano in vantaggio, è Schettini Ambrosio a spedire la sfera in fondo al sacco. Nonostante i continui ribaltamenti di fronte, la prima frazione di gioco termina con i biancocelesti avanti per 2-1. Nella ripresa la sfida continua ad essere combattuta, i ragazzi di mister Cianti pareggiano dopo 7` ancora con Pamè che porta il risultato sul 2-2. Le squadre non riescono a trovare il guizzo vincente sotto porta, sono i calci di rigore a decretare la prima finalista del titolo Under 14 Regionali Eccellenza.

I biancocelesti sbagliano il primo tiro dal dischetto, così come la Nuova Tor Tre Teste, poi le aquile vanno a segno con Ionta, Schettini Ambrosio, Ricci Gabriele, Salvati, Orlando, Ricci Gianmarco, Massarut e Reuben, mentre dagli undici metri, sbaglia l`ultimo penalty Ravegnini per la Nuova Tor Tre Teste per il risultato finale di 9-8.

Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi volano in finale ed incontreranno la Roma vittoriosa sul Frosinone.4-1. Sara il derby a decretare la vincitrice del titolo Under 14 Regionali Eccellenza.