Milan Lazio, l’ex arbitro Calvarese fa chiarezza: la sua verità sul caso Pavlovic, i dettagli

Milan Lazio, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese su X smonta le polemiche: la verità sull’azione di Pavlovic. Le ultime

La vittoria di misura del Milan sulla Lazio continua a far discutere e a generare polemiche sull’operato arbitrale. Al centro del dibattito c’è il contatto in area biancoceleste tra Adam Marusic e Strahinja Pavlovic, episodio che ha acceso la rabbia dei rossoneri per il mancato fischio. A intervenire con un giudizio severo è stato l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, oggi opinionista, che sul suo profilo X ha criticato apertamente l’arbitro Collu e l’addetto al VAR Di Paolo accusandoli di aver complicato una situazione che a suo dire era chiara.

Secondo Calvarese non c’era fallo di Marusic su Pavlovic e il difensore serbo non ha commesso fallo di mano, dunque la lunga revisione è stata una scelta cervellotica e tecnicamente sbagliata. L’ex arbitro ha parlato di una doppia confusione che ha gettato ombre sulla qualità delle decisioni prese nel finale di gara.

In casa Milan queste polemiche non aiutano a mantenere la serenità. Massimiliano Allegri deve lavorare quotidianamente per tenere alta la concentrazione della squadra e ridurre l’impatto delle controversie esterne, mentre il nuovo direttore sportivo Igli Tare è chiamato a gestire anche l’aspetto istituzionale. La chiarezza regolamentare invocata da Calvarese diventa fondamentale per garantire equilibrio e tutelare la corsa Scudetto, con i rossoneri che restano protagonisti assoluti della stagione.

