Milan Lazio, aumenta il numero di biglietti venduti: il dato. Grande partecipazione dei tifosi biancocelesti a San Siro

Milan Lazio, cresce il dato sui biglietti venduti: entusiasmo alle stelle. Massiccia presenza dei tifosi biancocelesti attesa a San Siro

Archiviata la vittoria contro il Lecce, la Lazio ha già rivolto la propria attenzione al prossimo impegno di campionato. La squadra di Maurizio Sarri si prepara infatti alla trasferta di San Siro, dove sabato 29 novembre alle 20:45 affronterà il Milan in una sfida di grande prestigio e valore per la classifica.

I biancocelesti troveranno di fronte un avversario in piena fiducia, reduce dal successo nel derby contro l’Inter. La gara si preannuncia intensa e complicata, con entrambe le formazioni determinate a conquistare punti fondamentali per le rispettive ambizioni stagionali. Sarà dunque una prova di maturità per Zaccagni e compagni, chiamati a contenere la spinta dei rossoneri.

A sostenere la Lazio ci sarà una folta rappresentanza di tifosi. Il dato sui biglietti venduti per il settore ospiti è in costante crescita: finora sono stati staccati quasi 2000 tagliandi, ma il numero è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni, segno dell’entusiasmo e della vicinanza del popolo biancoceleste.

