Milan, dall’Atalanta all’Atalanta per chiudere il cerchio Scudetto

Nel 2019 dalla sconfitta contro l’Atalanta nacque il Milan di Pioli che ora viaggia alla conquista dello scudetto e potrebbe chiudere il cerchio proprio contro i nerazzurri

C’era una volta quel lontanissimo pomeriggio del 22 dicembre 2019, nel quale il Milan toccò uno dei punti più bassi della sua storia recente. Gomez, Ilicic e Muriel a imperversare su quel che restava della difesa rossonera e il tabellino a recitare un clamoroso 5-0.

Due anni e mezzo dopo, di quell’undici iniziale solo Bennacer, Kessiè e Leao sono sopravvissuti. E Stefano Pioli ha saputo trasformare una squadra spaurita e senza identità in un collettivo quasi perfetto che contro l’Atalanta potrà chiudere il suo cerchio.

Già, perché a San Siro sarà proprio la Dea a battezzare il passo che i tifosi rossoneri si augurano possa essere quello decisivo per coronare il sogno Scudetto. E anche l’aritmetica potrebbe sancire l’impresa in caso di vittoria e di passo falso dell’Inter a Cagliari. Con i nerazzurri in campo solo a risultato già acquisito nel capoluogo lombardo.

