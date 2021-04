Milan, Calabria: «Lazio grande squadra, ma noi non siamo da meno»

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Milan TV per parlare, tra le tante, anche della gara di lunedì contro la Lazio

Davide Calabria ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Dal rientro dopo l’infortunio alle sensazioni di questo finale di stagione, passando per la gara dell’Olimpico di lunedì:

LAZIO – «È una grande squadra, in lotta con noi e con grandi giocatori, inoltre sono in un periodo positivo. Noi non siamo da meno, dobbiamo dimostrare che siamo il Milan e che se vogliamo stare lì in alto dobbiamo lottare fino alla fine».