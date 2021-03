Mihajlovic, Sabatini: «Juve o Lazio? Non sta parlando con nessuno»

Walter Sabatini – coordinatore dell’area tecnica del Bologna – ha fatto il punto sul futuro di Mihajlovic, accostato spesso alla Lazio

La firma di Inzaghi sul rinnovo non è ancora arrivata e il toto nomi per il suo eventuale successore si arricchisce ogni giorno con nuove candidature. Tra le tante, c’è anche quelle di Mihajlovic, attualmente alla guida del Bologna. Sul futuro di Sinisa, però, è intervenuto il coordinatore dell’area tecnica Sabatini, in una lunga intervista a Il Resto del Carlino:

BOLOGNA – «Chiariamo una cosa: non c’è dicotomia o distonia tra noi e il mister. Non è che se noi lo accontentiamo lui resta e in caso contrario no. Anche perché le sue richieste sono tollerabilissime: non ci ha mai fatto nomi di calciatori o campioni, ma caratteristiche di calciatori che gli servirebbero. Noi vediamo il calcio come Sinisa e Sinisa lo vede come noi, capendo in che direzione vanno il calcio e l’economia. Lui intende rimanere, ama la società che lo ha voluto e protetto, ma se arriva una chance importante dovrà farci i conti».

FUTURO – «Juve o Lazio? Sinisa mi ha fatto una carezza e mi ha detto che non sta parlando con nessuno. Gli credo, ma sono uomo di mondo».