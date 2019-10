Mihajlovic, non solo in panchina all’Allianz Stadium: il tecnico va in ritiro

Mihajlovic non andrà a Torino solamente per la partita di sabato sera, ma riuscirà a seguire la squadra anche nel ritiro di domani

Buone notizie in arrivo per il Bologna ed i suoi tifosi. Sinisa Mihajlovic, non solo andrà a Torino per la partita di sabato sera, ma riuscirà a seguire la squadra anche nel ritiro di domani. A riportarlo è Tuttosport, che aggiunge che il tecnico non potrà fare il viaggio in pullman con il resto della squadra, ma andrà in automobile. Poi starà in albergo e svolgerà i riti della vigilia e del giorno della partita, compresa la riunione tecnica. Poi, è atteso allo Stadium, dove avrà a disposizione una stanza isolata dal resto della squadra. La sua presenza in panchina, però, è legata al meteo.