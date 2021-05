Mihajlovic Lazio, Fenucci: «Sinisa? Il 1 giugno ci incontriamo e vediamo»

Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato del futuro di Mihajlovic, accostato alla Lazio, ai microfoni di Sky Sport 24

La Lazio è a caccia di un nuovo allenatore dopo l’incredibile addio di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore, uno dei nomi accostati al club biancoceleste con più forza è quello del grande ex Sinisa Mihajlovic, attuale tecnico del Bologna. Del suo futuro ha parlato l’amministratore delegato della società emiliana Claudio Fenucci, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le sue dichiarazioni.

«Mihajlovic resta? Siamo contenti di quello che ha fatto con noi e abbiamo un ottimo rapporto anche personale. Lui è legato a noi allo stesso modo. Ci siamo dati il 1 giugno come appuntamento per parlare. Fino ad ora, comunque, non ci sono novità».