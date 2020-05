Lazio, Mihajlovic il centrale in Serie A con più assist dal ’98 ad oggi FOTO

L’ex Lazio detiene ancora oggi il primato per essere il centrale con più assist in Serie A dal 1998 ad oggi

Sinisa Mihajlovic è stato alla Lazio per 6 anni, realizzando tanti gol ed assist pur essendo un difensore centrale.

La migliore stagione, per numero di assistenze, fu quella tra il 1998 e il 1999 con 12 passaggi utili totali ed una media di 0,41 a partita. Ovviamente in quella stagione Sinisa indossava la casacca biancoceleste. Grazie a questo dato il serbo detiene ancora il primato di centrale con la media assist più alta in Serie A dal ’98 ad oggi. Questa statistica è stata riportata dalla pagina CalcioDatato.

Sinisa Mihajlovic chiudeva la Serie A 98/99 con 12 assist, 0.41 per 90', il più alto numero e la più alta media per un centrale negli ultimi 23 campionati, superiore al 0.31 dello stesso Sinisa nel 02/03 e allo 0.25 di Toloi in questo campionato. pic.twitter.com/7J4OIXzDpO — CalcioDatato (@CalcioDatato) May 18, 2020