Mihajlovic, i media serbi: «Il nuovo stadio nazionale intitolato a Sinisa»

Secondo quanto riportano i media serbi il prossimo stadio nazionale potrebbe essere intitolato a Sinisa Mihajlovic

Oggi allo stadio Marakana, la Stella Rossa ha omaggiato nel migliore dei modi Sinisa Mihajlovic.

Il presidente serbo Vucic ha definito una buona idea la proposta lanciata da alcuni di intitolare a Mihajlovic il prossimo nuovo stadio nazionale in via di progettazione a Belgrado. Inoltre -stando ai media locali – una delegazione della Federcalcio serba parteciperà ai funerali solenni di Sinisa Mihajlovic in programma domani a Roma.