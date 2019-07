Mihajlovic, Acerbi: «Vivi fregandotene di quello che hai. Forza mister!»

Francesco Acerbi ha un grande cuore, dopo un anno di permanenza in biancoceleste l’ha fatto capire a tutti. Il difensore milanese è un guerriero nato e ha affrontato una dura sfida nella vita, questa si chiama tumore. L’ex Sassuolo al termine dell’amichevole tra Lazio e Auronzo ha voluto rivolgere un pensiero a Sinisa Mihajlovic tramite un post su Twitter. Ecco ciò che ha pubblicato il numero 33 laziale.

Non devi mollare, devi avere coraggio! Sono parole scontate, ma vere. Mister mi permetto di dirti di affrontare questa brutta fase appieno, fregandotene di quello che hai! Vivi come se non avessi niente e pensa sempre positivo, CORAGGIO ❤#Acerbi #Ace #SinisaMihajlovic pic.twitter.com/GU8N609z1V

— Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) 14 luglio 2019