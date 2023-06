Messi: «Io al Barcellona? E' vero volevo tornare ma non potevo lasciare...»

Messi, la pulce ormai prossimo a vestire la maglia dell’Inter Miami ha parlato del suo possibile ritorno con il Barcellona

Ai microfoni del Mundo Deportivo e Sport ha parlato Lionel Messi, il quale prima di intraprendere la sua avventura in MLS con l’Inter Miami, rilascia queste parole riguardo il suo possibile ritorno al Barcellona

PAROLE – Ci tenevo molto, ero molto entusiasta di poter tornare, ma, dopo aver vissuto quello che ho vissuto e l’addio che ho avuto, non volevo essere di nuovo nella stessa situazione: in attesa di vedere cosa stava per succedere e lasciare il mio futuro nelle mani di qualcun altro, per così dire”