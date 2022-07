Messaggero – Sarri boccia Sirigu: ecco chi vuole come secondo portiere

Secondo Il Messaggero Maurizio Sarri avrebbe bocciato Sirigu come secondo portiere della Lazio. Ecco chi vuole

La Lazio a brevissimo dovrà annunciare due portieri viste le uscite di Strakosha e Reina. Se per Vicario sembra che manchi solo l’annuncio ufficiale, più complicata è la caccia al secondo portiere.

Secondo Il Messaggero a Sarri non piace Sirigu ed ha indicato Terracciano o Provedel come vice di Vicario. Infine Sergio Rico e Maximiano sono nomi di Tare ancora in ballo.