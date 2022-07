Sirigu Lazio, sarà lui il secondo portiere? La situazione

Continua la caccia ai due portieri in casa Lazio. Ed ecco che spunta il nome di Salvatore Sirigu: i dettagli

L'addio di Reina ha portato a un'accelerata sulla questione. Passi in avanti per Vicario, ma ecco che spunta il nome di Salvatore Sirigu.

Secondo quanto rivelato e raccontato da Tuttomercatoweb, sarebbero in corso contatti con il Genoa e le parti sarebbero vicine. a un accordo Sarà lui il secondo portiere dei biancocelesti? Sul fronte estremo difensore sono ore calde e a dir poco decisive, in vista del ritiro di Auronzo, che prenderà il via martedì.