Mercato Lazio, il club piomba sul talento tutto italiano! Su di lui una big di A. I dettagli

Mercato Lazio, il club biancoceleste piomba sul giovane centrocampista dell’Empoli per rinforzare il reparto

La Lazio si sta già muovendo per individuare i rinforzi idonei per il proseguo della stagione. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il club biancoceleste è tornato a rimettere gli occhi su Fazzini, per il centrocampo delle aquile e il giornalista spiega che su di lui ci sarebbe l’interesse anche di Fiorentina, che vuole sostituire degnamente Bove, e il Napoli che aveva fatto un sondaggio nelle scorse settimane.