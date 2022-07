Mercato Lazio, Provedel resta in pole: la strategia di Lotito

Mercato Lazio, Provedel resta il preferito per la porta: Lotito non intende effettuare rilanci e confida nella volontà del giocatore

Ivan Provedel resta il preferito della Lazio per affiancare il neo arrivato Maximiano. Come riferiscono Il Messaggero e Corriere dello Sport, Lotito non intende rilanciare l’ultima offerta fatta recapitare allo Spezia, quella da 4.5 milioni, bonus inclusi, e intanto si cautela tenendo calde le piste Terracciano e Silvestri.

I liguri continuano a chiederne 6, sia perchè in caso di cessione dovrebbero girare il 50% all’Empoli sia perchè nel frattempo devono cercare un sostituto. Dal canto suo Provedel è stato chiaro: vuole compiere il grande salto della sua carriera, ha scelto la Lazio, squadra nella quale sarebbe potuto arrivare anche a parametro zero se non avesse attivato per riconoscenza la clausola di rinnovo annuale post salvezza. I prossimi giorni saranno dunque decisivi in un senso o nell’altro.