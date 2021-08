Mercato Lazio, proposto ancora una volta James Rodriguez

La Lazio è alla ricerca di nuovi rinforzi sul mercato: per il fronte offensivo è stato proposto ancora una volta James Rodriguez

Continuano i movimenti di mercato in casa Lazio, sempre in attesa che si sblocchi il famigerato indice di liquidità. In questi giorni, diversi nomi stanno circolando dalle parti di Formello e, nelle ultime ore, si è riaffacciato anche un profilo illustre.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, James Rodriguez sarebbe stato proposto ancora una volta ai biancocelesti. A farlo sarebbe stato il suo agente Jorge Mendes, desideroso di trovare una nuova sistemazione al suo assistito in uscita dall’Everton. Il profilo non dispiace, ma bisogna prima risolvere alcune problematiche, tra cui anche quella legata al posto da extracomunitario.