Mercato Lazio, in Argentina sicuri: pronta l’offerta per Palavecino

Mercato Lazio, in Argentina sono sicuri: la Lazio sta preparando l’offerta per Palavecino, stellina del River Plate

In Argentina sono sicuri: la Lazio è pronta a fare un’offerta per assicurarsi Palavecino. Trequartista-mezzala, classe 1996 e stellina del River Plate: il ragazzo ha iniziato a mettersi in mostra nella prima metà del 2021, segnando nel derby contro il Boca Juniors.

Come riporta il Corriere dello Sport, è legato al club fino al 2024 e dal sudamerica giungono voci sull’interesse della Lazio: Palavecino è valutato 10 milioni e i biancocelesti vorrebbero acquistare la metà del cartellino.