Mercato Lazio, Maximiano e Provedel i prescelti per la porta: le ultime

Mercato Lazio, i biancocelesti hanno individuato in Maximiano e Provedel i due portieri della prossima stagione

La Lazio ha scelto la coppia di portieri in vista della prossima stagione. Come riferisce Il Messaggero infatti, Maximiano e Provedel sono i due profili sui quali Lotito e Tare stanno accelerando con insistenza.

Per quanto riguarda il primo, inizialmente la formula impostata con il Granada era quella del prestito con diritto di riscatto ma gli spagnoli stanno aprendo ad uno sconto (intorno ai 7 milioni) che permetterebbe alla Lazio di chiudere l’acquisto a titolo definitivo. Per quanto riguarda Provedel, ballano due milioni tra offerta e richiesta: 4 i milioni messi sul tavolo dai biancocelesti, 6 quelli richiesti dallo Spezia. Sarri sta per avere la sua nuova coppia di portieri.