Mercato Lazio, Lotito A MUSO DURO contro Luis Alberto! Parole chiare, il Mago è avvisato

Mercato Lazio, Lotito a muso duro contro Luis Alberto: per partire servono condizioni precise. Mago avvisato dal patron

Nel corso dell’intervista a Il Messaggero, Claudio Lotito ha parlato anche di Luis Alberto, tema caldo del calciomercato Lazio:

PAROLE – «Luis Alberto? Sta facendo tutto lui. Ha un contratto per altri 4 anni. Se vuole andare via, deve portare i soldi che vogliamo. Di certo non lo diamo gratis come ha paventato lui pubblicamente. Una società quotata in borsa potrebbe chiedere i danni per questo».

LE PAROLE DI LOTITO A IL MESSAGGERO