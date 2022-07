Mercato Lazio, la Fiorentina piomba su Acerbi. E Romagnoli...

Mercato Lazio, la Fiorentina piomba su Francesco Acerbi: la sua partenza necessaria per l’arrivo dello svincolato Romagnoli

C’è una nuova ipotesi per il futuro di Francesco Acerbi. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, sul centrale è piombata la Fiorentina nelle ultime ore. Non ancora un’offerta ufficiale ma un sondaggio concreto che potrebbe avere presto ulteriori sviluppi.

La sua partenza è necessaria per l’arrivo di Alessio Romagnoli, centrale svincolato dal Milan. Il classe ’95 aspetta ancora la Lazio ma la proposta del Fulham (quadriennale da 4 milioni di euro netti) comincia ad allettarlo. Il tempo stringe, serve accelerare.